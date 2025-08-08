«ПСЖ» согласовал c «Борнмутом» сумму трансфера Ильи Забарного — talkSPORT

Защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный близок к переходу во французский «Пари Сен-Жермен» по фиксированной согласованной стоимости в размере € 63 млн. Об этом сообщил журналист talkSPORT Алекс Крук.
По информации источника, на данный момент между клубами ведутся переговоры, где обсуждаются дополнительные условия и бонусы.
Ранее французские СМИ сообщали, что переход Забарного в «ПСЖ» вновь был близок к срыву.
В прошедшем сезоне Забарный провёл 39 матчей во всех соревнованиях, сделав одну результативную передачу. Текущий контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 42 млн. Он является воспитанником киевского «Динамо».
