«ПСЖ» согласовал c «Борнмутом» сумму трансфера Ильи Забарного — talkSPORT

Защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный близок к переходу во французский «Пари Сен-Жермен» по фиксированной согласованной стоимости в размере € 63 млн. Об этом сообщил журналист talkSPORT Алекс Крук.

По информации источника, на данный момент между клубами ведутся переговоры, где обсуждаются дополнительные условия и бонусы.

Ранее французские СМИ сообщали, что переход Забарного в «ПСЖ» вновь был близок к срыву.

В прошедшем сезоне Забарный провёл 39 матчей во всех соревнованиях, сделав одну результативную передачу. Текущий контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 42 млн. Он является воспитанником киевского «Динамо».

