Алан Ширер спрогнозировал, кто выиграет АПЛ в сезоне-2025/2026

Бывший нападающий «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер спрогнозировал, кто выиграет английскую Премьер-лигу по итогам грядущего сезона. По мнению Ширера, чемпионом Англии вновь станет «Ливерпуль».
Первая шестёрка команда АПЛ в сезоне-205/2026 по версии Алана Ширера будет выглядеть следующим образом:
1. «Ливерпуль»;
2. «Арсенал»;
3. «Манчестер Сити»;
4. «Челси»;
5. «Ньюкасл»;
6. «Манчестер Юнайтед».
Новый сезон английской Премьер-лиги стартует 15 августа матчем между «Ливерпулем» и «Борнмутом». Завершится турнир 24 мая 2026 года. В этот день все 20 команд АПЛ проведут матчи в одно и то же время — в 18:00 мск.