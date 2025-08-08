Алан Ширер спрогнозировал, кто выиграет АПЛ в сезоне-2025/2026

Бывший нападающий «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер спрогнозировал, кто выиграет английскую Премьер-лигу по итогам грядущего сезона. По мнению Ширера, чемпионом Англии вновь станет «Ливерпуль».

Первая шестёрка команда АПЛ в сезоне-205/2026 по версии Алана Ширера будет выглядеть следующим образом:

1. «Ливерпуль»;

2. «Арсенал»;

3. «Манчестер Сити»;

4. «Челси»;

5. «Ньюкасл»;

6. «Манчестер Юнайтед».

Новый сезон английской Премьер-лиги стартует 15 августа матчем между «Ливерпулем» и «Борнмутом». Завершится турнир 24 мая 2026 года. В этот день все 20 команд АПЛ проведут матчи в одно и то же время — в 18:00 мск.