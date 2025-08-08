Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переход Сауля Коко из «Торино» в «Спартак» сорвался — источник

Переход Сауля Коко из «Торино» в «Спартак» сорвался — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Трансфер 26-летнего центрального защитника «Торино» Сауля Коко в московский «Спартак» сорвался. Об этом сообщает итальянский портал Napoli Magazine.

По информации источника, «Торино» запросил за игрока € 20 млн, в то время как московский клуб предложил лишь € 16 млн и не планирует увеличивать сумму.

Также подчёркивается, что «Торино» после уходов Вани Милинковича-Савича и Самуэле Риччи не испытывает необходимости в срочной продаже своих игроков и готов расстаться с защитником только при условии получения значительного предложения.

Ранее сообщалось, что «Спартак» достиг соглашения с центральным защитником «Галатасарая» Карлосом Куэстой, который станет основным вариантом для клуба в случае срыва сделки Сауля Коко.

В прошедшем сезоне защитник сыграл 34 матча во всех соревнованиях, в которых забил два гола. Текущий контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Стало известно, кого купит «Спартак» в случае неудачи с переходом Коко из «Торино»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android