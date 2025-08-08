Переход Сауля Коко из «Торино» в «Спартак» сорвался — источник

Трансфер 26-летнего центрального защитника «Торино» Сауля Коко в московский «Спартак» сорвался. Об этом сообщает итальянский портал Napoli Magazine.

По информации источника, «Торино» запросил за игрока € 20 млн, в то время как московский клуб предложил лишь € 16 млн и не планирует увеличивать сумму.

Также подчёркивается, что «Торино» после уходов Вани Милинковича-Савича и Самуэле Риччи не испытывает необходимости в срочной продаже своих игроков и готов расстаться с защитником только при условии получения значительного предложения.

Ранее сообщалось, что «Спартак» достиг соглашения с центральным защитником «Галатасарая» Карлосом Куэстой, который станет основным вариантом для клуба в случае срыва сделки Сауля Коко.

В прошедшем сезоне защитник сыграл 34 матча во всех соревнованиях, в которых забил два гола. Текущий контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

