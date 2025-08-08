Божович: Станкович знает, что такое давление. Должен и в «Спартаке» с ним справиться

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович отреагировал на массовую критику в адрес главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Когда нет результатов, критика заслуженная. А в «Спартаке» давление на тренера всегда повышенное. И критики больше, чем где-либо. Но Станкович наверняка это понимает. Он играл в очень больших командах, тренировал большие клубы и знает, что такое давление. Думаю, и в «Спартаке» Станкович должен с ним справиться. Делать выводы по его работе слишком рано. У него ещё много времени, чтобы исправить ситуацию.

В «Црвене Звезде» у него и игра хорошая была, и результат. Давайте подождём ещё чуть-чуть, посмотрим», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.