Расписание матчей 4-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 8 августа, матчем «Динамо» Махачкала — «Акрон» стартует 4-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Центральное противостояние тура — дерби «Локомотива» и «Спартака» — пройдёт 9 августа. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 4-го тура чемпионата России по футболу.

Расписание матчей 4-го тура РПЛ (время — московское):

8 августа, пятница

20:00. «Динамо» Махачкала — «Акрон».

9 августа, суббота

13:30. «Крылья Советов» — «Балтика»;

15:45. ЦСКА — «Рубин»;

18:00. «Локомотив» — «Спартак»;

20:30. «Ахмат» — «Зенит».

10 августа, воскресенье

15:30. «Оренбург» — «Краснодар»;

18:00. «Сочи» — «Динамо» Москва;

20:30. «Ростов» — «Пари Нижний Новгород».

Действующим чемпионом страны является «Краснодар».