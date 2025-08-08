Расписание матчей 4-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 8 августа, матчем «Динамо» Махачкала — «Акрон» стартует 4-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Центральное противостояние тура — дерби «Локомотива» и «Спартака» — пройдёт 9 августа. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 4-го тура чемпионата России по футболу.
Расписание матчей 4-го тура РПЛ (время — московское):
8 августа, пятница
- 20:00. «Динамо» Махачкала — «Акрон».
9 августа, суббота
- 13:30. «Крылья Советов» — «Балтика»;
- 15:45. ЦСКА — «Рубин»;
- 18:00. «Локомотив» — «Спартак»;
- 20:30. «Ахмат» — «Зенит».
10 августа, воскресенье
- 15:30. «Оренбург» — «Краснодар»;
- 18:00. «Сочи» — «Динамо» Москва;
- 20:30. «Ростов» — «Пари Нижний Новгород».
Действующим чемпионом страны является «Краснодар».
