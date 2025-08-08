Нагучев отреагировал на информацию об отстранении игрока «Торпедо-Владимир»
Поделиться
Футбольный комментатор Роман Нагучев отреагировал на информацию об отстранении игрока «Торпедо-Владимир» Михаила Земскова от тренировок с командой после поражения от медиафутбольного клуба 2DROTS (0:1) в 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Матч прошёл 6 августа на стадионе «Москвич» в Москве.
Fonbet Кубок России . 1/256 финала
06 августа 2025, среда. 20:15 МСК
2DROTS
Москва
Окончен
1 : 0
Торпедо-Владимир
Владимир
1:0 Фартуна – 90+4'
«Так! Выгнали Михаила Земскова за речь в раздевалке! Это не шутка. Жду, когда выгонят просто за то, что играет за «Торпедо-Владимир», — написал Нагучев в телеграм-канале.
Сообщалось, что главному тренеру «Торпедо-Владимир» не понравилась речь капитана команды в раздевалке после игры. Отмечалось, что Земсков, по мнению Аслана Засеева, вносит негатив в команду.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 августа 2025
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
08:30
-
08:18
-
07:58
-
07:53
-
07:41
-
07:21
-
07:16
-
07:04
-
06:45
-
06:39
-
04:56
-
04:51
-
04:16
-
02:55
-
02:42
-
02:40
-
02:25
-
02:18
-
01:47
-
01:42
-
01:34
-
01:17
-
00:47
-
00:40
-
00:34
-
00:33
-
00:30
-
00:18
-
00:04
-
00:03