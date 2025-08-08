Футбольный комментатор Роман Нагучев отреагировал на информацию об отстранении игрока «Торпедо-Владимир» Михаила Земскова от тренировок с командой после поражения от медиафутбольного клуба 2DROTS (0:1) в 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Матч прошёл 6 августа на стадионе «Москвич» в Москве.

«Так! Выгнали Михаила Земскова за речь в раздевалке! Это не шутка. Жду, когда выгонят просто за то, что играет за «Торпедо-Владимир», — написал Нагучев в телеграм-канале.

Сообщалось, что главному тренеру «Торпедо-Владимир» не понравилась речь капитана команды в раздевалке после игры. Отмечалось, что Земсков, по мнению Аслана Засеева, вносит негатив в команду.