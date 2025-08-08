Скидки
21:00 Мск
Нагучев отреагировал на информацию об отстранении игрока «Торпедо-Владимир»

Нагучев отреагировал на информацию об отстранении игрока «Торпедо-Владимир»
Комментарии

Футбольный комментатор Роман Нагучев отреагировал на информацию об отстранении игрока «Торпедо-Владимир» Михаила Земскова от тренировок с командой после поражения от медиафутбольного клуба 2DROTS (0:1) в 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Матч прошёл 6 августа на стадионе «Москвич» в Москве.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
06 августа 2025, среда. 20:15 МСК
2DROTS
Москва
Окончен
1 : 0
Торпедо-Владимир
Владимир
1:0 Фартуна – 90+4'    

«Так! Выгнали Михаила Земскова за речь в раздевалке! Это не шутка. Жду, когда выгонят просто за то, что играет за «Торпедо-Владимир», — написал Нагучев в телеграм-канале.

Сообщалось, что главному тренеру «Торпедо-Владимир» не понравилась речь капитана команды в раздевалке после игры. Отмечалось, что Земсков, по мнению Аслана Засеева, вносит негатив в команду.

