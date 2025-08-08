Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 8 августа

Сегодня, 8 августа, состоится стартовый матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 8 августа (время — московское):

  • 20:00. «Динамо» Махачкала — «Акрон» (Тольятти).

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59). Российскую Премьер-Лигу покинули подмосковные «Химки», не получив лицензию, и воронежский «Факел». Новичками лиги стали калининградская «Балтика» и «Сочи».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
