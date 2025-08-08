Божович: возвращение Черчесова в РПЛ — хорошая новость. С годами он только прибавляет

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович отреагировал на возвращение Станислава Черчесова к тренерской работе. Накануне опытный российский специалист получил назначение в грозненский «Ахмат». Ранее клуб уволили Александра Сторожука, при котором команда проиграла четыре из четырёх матчей на старте нового сезона.

— Слышали о возвращении Черчесова в чемпионат России?

— Ничего себе! А в какую команду?

— В «Ахмат».

— Не знал. Это хорошая новость. Мы часто с ним соперничали в РПЛ. Потом он работал в сборной России, за рубежом. Черчесов — один из самых опытных российских тренеров. Думаю, что в качестве работы он только прибавляет, — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.