«Сейчас что-нибудь скажешь, тебе: «Да пошёл ты!» Павлюченко — о современной молодёжи

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхэма», а ныне тренер «Родины-2» Роман Павлюченко высказался о современной молодёжи. Павлюченко родился 15 декабря 1981 года в посёлке Мостовской Краснодарского края. С 2002 по 2008 год Роман играл за «Спартак», потом перешёл в лондонский «Тоттенхэм». В 2012-м форвард вернулся в Россию, подписав контракт с «Локомотивом».

«Помню, мы проигрывали 0:1 (в матче за «Ротор». — Прим. «Чемпионата»), я с мячом, и Валера Есипов, мы то ли с вратарём выходили, то ли с защитником одним – я ему не отдаю пас, начинаю обыгрывать, и у меня забирают мяч. И в раздевалке, что ты думаешь, я пришёл, сел, и он подошёл – как дал мне! И я как бы слушал: «Да, извини». Сейчас такого нет. Сейчас ты что-нибудь скажешь, тебе в ответ: «Да пошёл ты!» Воспитание, мы другие чуть были», — сказал Павлюченко в подкасте Фёдора Смолова на YouTube-канале Smol Talk.

В 2021 году Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это личными и семейными обстоятельствами.