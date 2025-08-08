Георгий Деметрадзе: возвращение Черчесова в российский футбол пойдёт на пользу РПЛ

Экс-футболист московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Георгий Деметрадзе высказался о возвращении Станислава Черчесова к тренерской работе. Специалист возглавил грозненский «Ахмат».

«Хоть Черчесов и не тренировал 10 лет в РПЛ, но это опытный тренер. У «Ахмата» четыре поражения в четырёх матчах. Думаю, для грозненцев его назначение — шаг вперёд. Он родился в России, тренировал сборную, которую вывел из группы чемпионата мира. Также Черчесов тренировал многие команды. Его возвращение в российский футбол пойдёт на пользу РПЛ», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.