Монако — Интер М. Прямая трансляция
Георгий Деметрадзе: возвращение Черчесова в российский футбол пойдёт на пользу РПЛ

Комментарии

Экс-футболист московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Георгий Деметрадзе высказался о возвращении Станислава Черчесова к тренерской работе. Специалист возглавил грозненский «Ахмат».

«Хоть Черчесов и не тренировал 10 лет в РПЛ, но это опытный тренер. У «Ахмата» четыре поражения в четырёх матчах. Думаю, для грозненцев его назначение — шаг вперёд. Он родился в России, тренировал сборную, которую вывел из группы чемпионата мира. Также Черчесов тренировал многие команды. Его возвращение в российский футбол пойдёт на пользу РПЛ», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

