Орещук: легенды «Черноморца» не должны ходить и просить билетики на матчи

Советник правления «Урала» Роман Орещук высказался о положении новороссийского «Черноморца». Ранее пост директора клуба покинул Максим Пономарёв.

«Грустно и обидно, что происходит с «Черноморцем». Максим Пономарёв многого не рассказывает о происходящем. Больше всего обидно за болельщиков клуба — они слушают только одно мнение. Для них Пономарёв — царь, бог и спаситель, а по факту это не так. Придёт время, я многое расскажу, что знаю. Сейчас не хочу, ведь «Черноморец» — родной клуб для меня, и у меня сердце болит за него. У меня есть своё видение — не всё так просто.

При этом я очень рад, что наконец-то в клуб пришёл новороссиец (Константин Гордиюк. — Прим. «Чемпионата»), который уже играл в этой команде. Ему клуб не безразличен. Тех ребят, которые являются легендами новороссийского футбола и которых убрал Пономарёв, будут возвращать. Они ковали успехи «Черноморца», поэтому должны работать в клубе, а не ходить и просить билетики на матчи», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.