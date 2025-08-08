Миодраг Божович критически оценил идею нового лимита на легионеров в РПЛ

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры о том, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды.

— Как раз на днях министр спорта России предложил ужесточить лимит на легионеров: 10 в заявке — пять на поле. Как вам идея?

— Я бы советовал смотреть на лучших в футболе и брать с них пример. Сильнейшая сборная сегодня в Европе испанская. Есть у них в чемпионате лимит на иностранцев? Как такового нет. Я вообще не сторонник искусственных ограничений. Но это моё мнение, и я его никому не навязываю, — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.