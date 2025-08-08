Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Генич высказал мнение о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры о том, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды. Эту идею поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Я сам категорически против вот таких усложнений и лимита, как такового, и вот сокращения», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, нынешний формат лимита на легионеров — «8+13»: разрешено иметь 13 легионеров в заявке и 8 одновременно на поле.

