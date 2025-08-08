Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кечинов: есть чутьё, что «Спартак» в матче с «Локо» покажет свою лучшую игру в этом сезоне

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 4-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом». Игра пройдёт 9 августа на стадионе «РЖД Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, что в матче «Спартак» — «Локомотив» мы увидим большое количество забитых мячей. Обе команды любят атаковать, и у них есть футболисты, которые создают и реализовывают моменты. Понятно, что «Локомотив» сейчас находится в хорошей форме: три игры – три победы. Но всё равно это в данной игре абсолютно ничего не значит. Я уверен, что «Спартак» соберётся на этот матч, и у меня есть чутьё, что красно-белые покажут свою лучшую игру в этом сезоне. У «Спартака» так всегда бывает, когда что-то не идёт или не получается.

Надеюсь, что Станкович справится с оказанным давлением. Всё же он играл на высоком уровне, где было такое же давление. Мне кажется, Деян даже немного успокоит футболистов «Спартака» и уберёт лишнюю нервозность, которая присутствовала в двух последних матчах. Если лидеры команды, такие как Барко, Угальде и Мартинс, сыграют так, как надо, команда должна сыграть удачно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

