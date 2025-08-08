Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

В «Спартак» перейдёт 30-летний защитник «Фенербахче» за € 5 млн — Fotomac

В «Спартак» перейдёт 30-летний защитник «Фенербахче» за € 5 млн — Fotomac
Комментарии

Московский «Спартак» договорился с «Фенербахче» о приобретении 30-летнего центрального защитника Александера Джику, сообщает турецкое онлайн-издание Fotomac. По данным источника, красно-белые заплатят за футболиста € 5 млн.

Отмечается, что Джику не входит в планы главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью, поэтому турецкий клуб готов отпустить его в «Спартак». Александер выступает за «Фенербахче» с 2023-го, действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2026-го.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ганского защитника в € 6,5 млн. В прошлом сезоне он провёл 38 матчей и забил один гол. 9 августа Джику исполнится 31 год.

