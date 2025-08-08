Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Монако — Интер: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию онлайн 8 августа 2025 года

«Монако» — «Интер»: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию онлайн
Сегодня, 8 августа, состоится товарищеский матч, в котором встретятся французский «Монако» и итальянский «Интер». Игра пройдёт в Монако в рамках летних учебно-тренировочных сборов команд. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko Спорт.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интересно, что в прошлом сезоне эти команды встречались между собой на общем этапе Лиги чемпионов. Матч 8-го тура завершился разгромной победой миланского «Интера» со счётом 3:0. Миланцы впоследствии дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «ПСЖ» (0:5).

