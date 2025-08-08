Миодраг Божович высказался о лидерстве «Локомотива» и «Крыльев Советов» в РПЛ

Известный сербский тренер Миодраг Божович высказался о лидерстве в РПЛ своих бывших клубов — «Локомотива» и «Крыльев Советов». По итогам трёх стартовых туров москвичи занимают первое место в таблице с девятью очками, а самарцы идут на второй строчке с семью очками.

«Я очень этому рад. Чуть больше удивлён результатами «Крыльев», потому что в межсезонье команду покинул Осинькин, который очень долго там работал. Не ожидал, что они сразу начнут набирать очки, но это хорошо. А «Локомотив» всегда находится где-то рядом с высокими местами. Так и должно быть. Эта команда обязана бороться за медали. А «Крылья» — просто молодцы.

Но давайте посмотрим ещё, что будет дальше. Это только первые туры — выводы делать очень рано», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.