Александр Бубнов сравнил «Крылья Советов» и «Балтику»

Бывший футболист Александр Бубнов сравнил самарские «Крылья Советов» и калининградскую «Балтику» в преддверии встречи команд в матче 4-го тура Мир РПЛ. Игра состоится 9 августа.

«Только схема [схожая], если мы берём, а философия футбола разная. У [«Крыльев»] всё-таки люди и покласснее, и потехничнее, и они лучше сыграны в Премьер-Лиге. Там Баньяц у них подходит, там народ подходит, который играл, Ахметов, Чернов.

0:0 могут сыграть, но по-любому больше опасных моментов и подходов будет у «Крыльев». Встаёт вопрос реализации. Вот если Раков будет вот так бить и отовсюду попадать, то они могут даже и крупно выиграть. Потому что надо ещё смотреть среди таких команд, кто первый забьёт. Если забьёт «Балтика», то они и выиграть могут. А если «Крылья» забьют и «Балтика» полетит вперёд, то они их могут поймать. Они там перестроятся, тем более Адиев может играть от обороны», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».