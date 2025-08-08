Кечинов: нельзя критиковать Станковича за то, что он не общается с некоторыми игроками

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова защитника Никиты Чернова о том, что за год в команде Деян Станкович не провёл с ним ни одной личной беседы. Футболист покинул стан красно-белых и отправился на правах аренды в «Крылья Советов».

«У каждого тренера свой подход и метод: некоторые общаются с футболистами, а другие держатся на дистанции, чтобы игрок чувствовал, что тренер есть тренер. У всех всё по-разному. Нельзя критиковать Станковича за то, что он не общается с некоторыми футболистами. Но я немного не понимал, когда тренер не общался с игроками, ведь все делают одно дело. И к каждому футболисту тоже нужен свой подход. Можно подойти и сказать напутственные слова, после которых у футболиста вырастают крылья и он начинает играть ещё лучше», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.