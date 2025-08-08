Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: нельзя критиковать Станковича за то, что он не общается с некоторыми игроками

Кечинов: нельзя критиковать Станковича за то, что он не общается с некоторыми игроками
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова защитника Никиты Чернова о том, что за год в команде Деян Станкович не провёл с ним ни одной личной беседы. Футболист покинул стан красно-белых и отправился на правах аренды в «Крылья Советов».

«У каждого тренера свой подход и метод: некоторые общаются с футболистами, а другие держатся на дистанции, чтобы игрок чувствовал, что тренер есть тренер. У всех всё по-разному. Нельзя критиковать Станковича за то, что он не общается с некоторыми футболистами. Но я немного не понимал, когда тренер не общался с игроками, ведь все делают одно дело. И к каждому футболисту тоже нужен свой подход. Можно подойти и сказать напутственные слова, после которых у футболиста вырастают крылья и он начинает играть ещё лучше», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Мальчик взрослый — всё понимаю». Почему Чернов покидает «Спартак»
Эксклюзив
«Мальчик взрослый — всё понимаю». Почему Чернов покидает «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android