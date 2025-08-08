Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Спартак» объявил о продлении контракта с Умяровым до 2029 года

Пресс-служба московского «Спартака» объявила о продлении контракта с полузащитником Наилем Умяровым. Новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

«Официально: «Спартак» и Наиль Умяров продлили контракт! 168 матчей за клуб, Кубок России, две медали чемпионата. Желаем Наилю продолжать прогрессировать и добиться с красно-белыми новых больших побед. Новое соглашение с нашим полузащитником будет рассчитано до 2029 года», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».

После трёх стартовых туров Мир РПЛ сезона-2025/2026 «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

