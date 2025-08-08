Скидки
Главная Футбол Новости

Игнатьев: иностранцам нужно столько, что наши школы работали бы безбедно и плодотворно

Игнатьев: иностранцам нужно столько, что наши школы работали бы безбедно и плодотворно
Российский тренер Борис Игнатьев отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры о том, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды. Эту идею поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Нужно по-иному подходить к развитию российского футбола. «Локомотив» принял эту повестку, поэтому в составе команды играет большая группа российских молодых футболистов. Чем они отличаются от иностранцев? Сегодня на уровне чемпионата России можно выигрывать и без сильных иностранных игроков. Но, конечно, должны быть и маяки в лице Малкома или Витселя, которые будут двигать российский футбол вперёд. Многие молодые ребята, смотря на их игру, будут брать для себя что-то новое.

А так сейчас смотрим, и иностранец сидит в запасе. Его брали сюда, чтобы он поднимал уровень российской команды, однако ему нужно сначала найти квартиру, машину, водителя и переводчика. Ему нужно столько, что наши бы школы работали безбедно и плодотворно», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

