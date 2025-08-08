Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

УЕФА выплатил российским клубам более € 10 млн после отстранения от международных турниров

Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил российским клубам более € 10,8 млн в рамках программы солидарных выплат после отстранения от международных турниров. Об этом сообщает известное британское онлайн-издание The Guardian.

По данным источника, в сезоне‑2022/2023 УЕФА выплатил Российскому футбольному союзу более € 3,3 млн. В сезоне‑2023/2024 сумма составила более € 3,38 млн, в сезоне‑2024/2025 — более € 4,22 млн. В сезоне‑2021/2022 также был произведён платёж в размере € 6,2 млн.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

