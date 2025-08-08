Экс-тренер семи клубов РПЛ Божович считает, что уровень чемпионата России упал

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович высказался об уровне футбола в России. Сербский специалист констатировал уменьшение числа качественных легионеров в клубах Мир Российской Премьер-Лиги.

— Матч «Краснодара» с «Динамо» по уровню футбола сопоставим с какой-то среднестатистической европейской игрой?

— Я думаю, что уровень Премьер-Лиги в целом чуть-чуть упал. Раньше практически в каждой команде России было по три-четыре очень качественных иностранца. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что теперь их стало намного меньше, — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.