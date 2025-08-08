Борис Игнатьев: сборные Иордании и Катара немного сильнее прошлых соперников России

Известный российский тренер Борис Игнатьев оценил новых соперников сборной России по футболу. В сентябре команда Валерия Карпина сыграет с Иорданией и Катаром.

«Сборные Иордании и Катара немного сильнее прошлых соперников России, но это далеко от европейских грандов. Мы бы гораздо больше хотели говорить о матчах со сборными Германии, Франции или Англии. Они по-настоящему создадут тест на готовность нашей национальной команде. Но при сегодняшней ситуации нынешние соперники приемлемы, будем с нетерпением ждать этих матчей», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.