Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Борис Игнатьев: сборные Иордании и Катара немного сильнее прошлых соперников России

Борис Игнатьев: сборные Иордании и Катара немного сильнее прошлых соперников России
Комментарии

Известный российский тренер Борис Игнатьев оценил новых соперников сборной России по футболу. В сентябре команда Валерия Карпина сыграет с Иорданией и Катаром.

«Сборные Иордании и Катара немного сильнее прошлых соперников России, но это далеко от европейских грандов. Мы бы гораздо больше хотели говорить о матчах со сборными Германии, Франции или Англии. Они по-настоящему создадут тест на готовность нашей национальной команде. Но при сегодняшней ситуации нынешние соперники приемлемы, будем с нетерпением ждать этих матчей», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Орещук — о Катаре и Иордании: наконец-то у сборной России будут хорошие соперники
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android