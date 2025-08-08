Божович: удивлён, что Станкович не разговаривал с Черновым. Может, отношения были не очень

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович отреагировал на слова защитника Никиты Чернова о том, что за год в «Спартаке» Деян Станкович не провёл с ним ни одной личной беседы. Футболист покинул стан красно-белых и отправился на правах аренды в «Крылья Советов».

— Хорошо знакомый вам по Самаре Никита Чернов в свежем интервью «Чемпионату» недоумевал, что Станкович ни разу за год не поговорил с ним один на один. Объясните как тренер: как такое может быть?

— Что сказать? Я сам удивлён. Первый раз о таком слышу. Для меня естественно, что тренер должен разговаривать со своими футболистами. Это даже странно обсуждать. Ты каждый день общаешься с игроками: объясняешь что-то на тренировке, подсказываешь. Плюс индивидуальные разговоры, если что-то нужно. Не знаю, почему у Никиты так получилось. Может, отношения с тренером не были хорошими, — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.