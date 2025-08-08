«Реал» представил резервный комплект формы на сезон-2025/2026

Пресс-служба мадридского «Реала» показала, как будет выглядеть третий комплект формы команды Хаби Алонсо в предстоящем сезоне. Напомним, техническим спонсором сливочных выступает известная немецкая компания adidas.

Фото: Официальный сайт ФК «Реал» Мадрид

Напомним, по итогам прошлого сезона мадридский «Реал» занял второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Чемпионом Испании стала «Барселона». В рамках Лиги чемпионов УЕФА «сливочные» добрались до стадии 1/4 финала, а в Кубке и Суперкубке страны проиграли в финале. Лучшим бомбардиром «Реала» в сезоне-2024/2025 стал французский нападающий Килиан Мбаппе.

Новый сезон для мадридцев начнётся матчем 1-го тура Ла Лиги с «Осасуной».