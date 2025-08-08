Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У ЦСКА сорвался трансфер полузащитника «Фейеноорда» Зерруки

У ЦСКА сорвался трансфер полузащитника «Фейеноорда» Зерруки
Комментарии

Московский ЦСКА вёл активные переговоры по алжирскому опорнику «Фейеноорда» Рамизу Зерруки. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В какой-то момент стороны были очень близки к соглашению, но трансфер сорвался, и игрок отправился в аренду в «Твенте».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего Рамиза Зерруки в € 5 млн.

После трёх стартовых туров Мир Российской Премьер-Лиги армейцы занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав пять очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Фабио Челестини сыграет с казанским «Рубином». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 15:45 мск.

Материалы по теме
Чего ещё ждать от топ-клубов РПЛ на трансферном рынке? Наши инсайды
Эксклюзив
Чего ещё ждать от топ-клубов РПЛ на трансферном рынке? Наши инсайды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android