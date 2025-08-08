Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Стало известно, какие позиции хочет усилить «Динамо» до конца трансферного окна

Стало известно, какие позиции хочет усилить «Динамо» до конца трансферного окна
Московское «Динамо», с большой долей вероятности, подпишет центрального защитника и вингера до конца трансферного окна. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Оба трансфера уже находятся в активной фазе, однако пока фамилии игроков неизвестны.

После трёх туров подопечные Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В активе команды бело-голубых четыре набранных очка. Лидирует в чемпионате страны московский «Локомотив», который набрал максимум возможных очков (девять очков за три матча). Действующим чемпионом страны является «Краснодар».

