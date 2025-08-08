Джанашия: ожидаю, что «Локо» в матче со «Спартаком» одержит четвёртую победу подряд в РПЛ

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия спрогнозировал, что железнодорожники обыграют «Спартак» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 9 августа.

«Ожидаю, что «Локомотив» в матче со «Спартаком» одержит четвёртую победу подряд в РПЛ. Красно-белые очень плохо начали сезон, футболисты часто удаляются. «Спартак» никак не может собраться и начать играть хорошо. Конечно, железнодорожники являются фаворитами в предстоящем матче, но я не люблю так говорить, потому что «Локо» выигрывает тогда, когда его не считают фаворитом. Можно вспомнить игру с «Краснодаром», где никто не ставил на «Локомотив», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.