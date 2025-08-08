Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Джанашия: ожидаю, что «Локо» в матче со «Спартаком» одержит четвёртую победу подряд в РПЛ

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия спрогнозировал, что железнодорожники обыграют «Спартак» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 9 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Ожидаю, что «Локомотив» в матче со «Спартаком» одержит четвёртую победу подряд в РПЛ. Красно-белые очень плохо начали сезон, футболисты часто удаляются. «Спартак» никак не может собраться и начать играть хорошо. Конечно, железнодорожники являются фаворитами в предстоящем матче, но я не люблю так говорить, потому что «Локо» выигрывает тогда, когда его не считают фаворитом. Можно вспомнить игру с «Краснодаром», где никто не ставил на «Локомотив», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Новости. Футбол
