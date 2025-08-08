Борис Игнатьев: Черчесов надевает на себя хомут, возглавив «Ахмат»

Известный российский тренер Борис Игнатьев высказался о работающем в «Ахмате» Станиславе Черчесове. О назначении опытного специалиста на должность главного тренера грозненцы объявили 6 августа.

«Хорошо оцениваю назначение Станислава Черчесова в «Ахмат». Я его поздравил вчера, но нужно ли поздравлять в данном случае? Ведь он надевает на себя хомут. Это профессиональный тренер, у которого чешутся руки. Российскому футболу нужно, чтобы Черчесов был востребован, как и другие специалисты. Я желаю ему удачи и успехов.

Возможно, «Ахмат» сейчас не поднимется высоко при Черчесове — важно, чтобы команда удержалась в РПЛ, а Станислав сформировал своё видение игры клуба. Уже дальше он будет двигаться вперёд», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.