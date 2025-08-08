Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Борис Игнатьев: Черчесов надевает на себя хомут, возглавив «Ахмат»

Борис Игнатьев: Черчесов надевает на себя хомут, возглавив «Ахмат»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Борис Игнатьев высказался о работающем в «Ахмате» Станиславе Черчесове. О назначении опытного специалиста на должность главного тренера грозненцы объявили 6 августа.

«Хорошо оцениваю назначение Станислава Черчесова в «Ахмат». Я его поздравил вчера, но нужно ли поздравлять в данном случае? Ведь он надевает на себя хомут. Это профессиональный тренер, у которого чешутся руки. Российскому футболу нужно, чтобы Черчесов был востребован, как и другие специалисты. Я желаю ему удачи и успехов.

Возможно, «Ахмат» сейчас не поднимется высоко при Черчесове — важно, чтобы команда удержалась в РПЛ, а Станислав сформировал своё видение игры клуба. Уже дальше он будет двигаться вперёд», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Черчесов вернулся в РПЛ спустя 10 лет. Каким тогда был наш футбол?
Черчесов вернулся в РПЛ спустя 10 лет. Каким тогда был наш футбол?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android