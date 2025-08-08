Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
21:00 Мск
Сборная России проведёт товарищеский матч с Ираном в октябре

Комментарии

Пресс-служба сборной России объявила, что команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана 10 октября. Напомним, в июне россияне играли со сборной Беларуси (4:1) и Нигерией (1:1).

«Россия и Иран сыграют в Волгограде. Матч сборной состоится на «Волгоград Арене» 10 октября. О старте билетной программы и времени начала матча будет объявлено дополнительно. Сборная Ирана занимает 20-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда играла на двух последних чемпионатах мира и прошла отбор на ЧМ-2026», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале национальной команды.

Напомним, в сентябрьскую международную паузу сборная России встретится с Иорданией и Катаром.

