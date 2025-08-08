Константин Генич: «Краснодар» выходит на свою проектную мощность

Футбольный комментатор Константин Генич подвёл итоги матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром» (0:1).

«Они вот выходят на свою проектную мощность. Прямо видно, как они круто смотрелись в игре с «Динамо». Может быть, какие-то недочёты были, не так много было моментов, потому что «Динамо» окопалось на своей половине поля. Но, по тому, как «Краснодар» вёл единоборства, они смотрелись очень-очень круто», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, чёрно-зелёные — действующие чемпионы России. В следующем матче внутреннего первенства команда Мурада Мусаева сыграет с «Оренбургом» на выезде 10 августа.