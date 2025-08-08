Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Генич: «Краснодар» выходит на свою проектную мощность

Константин Генич: «Краснодар» выходит на свою проектную мощность
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич подвёл итоги матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«Они вот выходят на свою проектную мощность. Прямо видно, как они круто смотрелись в игре с «Динамо». Может быть, какие-то недочёты были, не так много было моментов, потому что «Динамо» окопалось на своей половине поля. Но, по тому, как «Краснодар» вёл единоборства, они смотрелись очень-очень круто», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, чёрно-зелёные — действующие чемпионы России. В следующем матче внутреннего первенства команда Мурада Мусаева сыграет с «Оренбургом» на выезде 10 августа.

Материалы по теме
Владимир Быстров: «Динамо» удручающе выглядело, играла одна команда — «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android