Джанашия: нужно уменьшить количество иностранцев в РПЛ, чтобы сборная России стала сильнее

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры о том, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды. Эту идею поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Правильно, что со следующего сезона в РПЛ будет новый лимит на легионеров. Нужно уменьшить количество иностранцев в чемпионате, чтобы сборная России стала сильнее. Не должно быть слишком много легионеров, ведь надо растить своих. Самое главное, чтобы играли российские футболисты», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.