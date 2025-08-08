Джанашия: Черчесов не пошёл бы просто так в «Ахмат», больше команд будут бороться за топ-3

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о работающем в «Ахмате» Станиславе Черчесове. О назначении опытного специалиста на должность главного тренера грозненцы объявили 6 августа.

«Черчесов — хороший тренер, который любит всё досконально проверять и ставит красивый футбол, поэтому у «Ахмата» всё будет нормально. Станислав Саламович просто так не поехал бы тренировать в Грозный, у него есть какие-то планы. Будет хорошо для РПЛ, если больше команд будут бороться за тройку», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После трёх туров Мир РПЛ «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице.