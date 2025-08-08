Экс-тренер ряда азиатских клубов оценил соперников сборной России на осенние сборы

Бывший тренер ряда азиатских клубов Андрей Чернышов оценил соперников сборной России на осенние учебно-тренировочные сборы в 2025 году. Команда Валерия Карпина сыграет с Иорданией, Катаром и Ираном.

«Осенью сборную России ждут очень интересные соперники: два участника чемпионата мира 2026 года. Это сборные, которые в своём азиатском регионе занимают ведущие позиции. Возможно, сборная Иордании выглядит несколько экзотически, потому что она до этого не входила в число ведущих команд своего региона, но всё меняется. Сборные Саудовской Аравии и Катара также когда-то не были ведущими командами. Но в эти регионы пришли хорошие тренеры, поэтому и сборные становятся сильнее. Если взять статистику игр со сборной Катара, у нас ситуация не очень хорошая: мы с ними сыграли вничью и даже проиграли», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.