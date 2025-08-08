Скидки
Бубнов высказался о предстоящих матчах сборной России с Иорданией и Катаром

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о ближайших соперниках сборной России. В сентябре команда Валерия Карпина сыграет с Иорданией и Катаром. На октябрь запланирован матч с Ираном.

«Ну, по рейтингу мы должны обыгрывать. Иордания раз на чемпионат мира отобралась, то хороший соперник. Катар ещё не отобрался? Отбирается тоже, да.

Но пока им не разрешат играть в официальных играх… Даже если они будут играть сейчас со сборной Аргентины и со сборной Бразилии, то там всё равно неоптимальный состав у них будет. По этим играм начинают делать заключение, какого уровня сборная, пропустили, не пропустили — для меня это не показатель. Я даже расшифровывать не буду», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

