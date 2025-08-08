Бубнов: ЦСКА ни в коем случае нельзя считать, что «Рубин» слабее «Зенита»

Бывший российский футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и казанским «Рубином». Игра пройдёт 9 августа на стадионе «ВЭБ Арена».

«Во-первых, «Рубин» не быстрее ЦСКА. Это совершенно точно. Ты говоришь (обращается к Константину Геничу. — Прим. «Чемпионата»), они там побегут. Никуда они не побегут. Они будут играть от обороны, у них три центральных защитника. Потом ЦСКА будет однозначно больше мячом владеть. У них проблема только с Даку. Вот им надо Даку закрыть, потому что Даку может из ничего забить гол. Взять продавить. Он может и Дивеева продавить, может и Лукина продавить. И плюс стандарты, когда вот эти три центральных защитника приходят. У них, правда, Рожков играть не будет, но Рожков — это не потеря, потому что он крайнего защитника играет, у них там есть… Поэтому у ЦСКА будет больше моментов и они забьют…

ЦСКА нужно играть, как они играли с «Зенитом». ЦСКА ни в коем случае нельзя считать, что «Рубин» слабее «Зенита», ни в коем случае. Если они «Рубин» недооценят, они получат. Поэтому им нужно выходить, тем более у ЦСКА уже большая потеря очков, а у них задача бороться», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».