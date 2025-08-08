Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн прокомментировал переход Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес»

Гарри Кейн прокомментировал переход Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес»
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался по поводу перехода корейского вингера Сон Хын Мина в американский клуб «Лос-Анджелес». Ранее Сон и Кейн вместе играли за лондонский «Тоттенхэм».

«Сонни, Сонни, Сонни. Что я могу сказать. За эти годы мы пережили вместе столько волшебных моментов на поле и за его пределами. Как личность и игрок ты заслужил тот успех, которого добился. Ты один из лучших в футболе.

Мне было так приятно видеть, как ты завоевал трофей в прошлом сезоне, и я не сомневаюсь, что твои следующие шаги увенчаются успехом. Скоро увидимся», — написал Кейн в социальных сетях.

Материалы по теме
В «Лос-Анджелесе» объяснили, зачем подписали Сон Хын Мина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android