Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Чернышов: не удивлён, что у «Динамо» не такие результаты, как все ожидали

Андрей Чернышов: не удивлён, что у «Динамо» не такие результаты, как все ожидали
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Андрей Чернышов высказался о результатах московского «Динамо» в новом сезоне. После трёх туров подопечные Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В активе команды бело-голубых четыре набранных очка.

«Вроде есть имя Карпин и футбольный клуб «Динамо», и мы думаем, что они соединились и сразу же пойдут крупные победы. Любому классному специалисту нужно время, чтобы создать команду, узнать футболистов и их потенциал. Ещё рано делать выводы по работе Карпина в «Динамо». Промежуточные выводы нужно делать зимой, а глобальные — после первого сезона. Я не удивлён, что у команды не такие результаты, как все ожидали. Вспомните, как чемпион Италии прошлого сезона «Наполи» начал чемпионат. Они 0:3 сгорели «Вероне», хотя все ожидали только победы», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Главные причины провала «Динамо» на старте РПЛ. Но к Карпину едет спаситель
Главные причины провала «Динамо» на старте РПЛ. Но к Карпину едет спаситель
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android