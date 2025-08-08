Андрей Чернышов: не удивлён, что у «Динамо» не такие результаты, как все ожидали

Российский тренер Андрей Чернышов высказался о результатах московского «Динамо» в новом сезоне. После трёх туров подопечные Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В активе команды бело-голубых четыре набранных очка.

«Вроде есть имя Карпин и футбольный клуб «Динамо», и мы думаем, что они соединились и сразу же пойдут крупные победы. Любому классному специалисту нужно время, чтобы создать команду, узнать футболистов и их потенциал. Ещё рано делать выводы по работе Карпина в «Динамо». Промежуточные выводы нужно делать зимой, а глобальные — после первого сезона. Я не удивлён, что у команды не такие результаты, как все ожидали. Вспомните, как чемпион Италии прошлого сезона «Наполи» начал чемпионат. Они 0:3 сгорели «Вероне», хотя все ожидали только победы», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.