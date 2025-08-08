«Спартак» предложил «Локомотиву» 300 млн рублей за Самошникова, но получил отказ

«Спартак» предложил «Локомотиву» 300 млн рублей (€ 3,2 млн) плюс бонусы за защитника Илью Самошникова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» отказался от данного предложения, потому что рассчитывает получить за игрока около € 5 млн с учётом изменения лимита.

В нынешнем сезоне Самошников принял участие в двух матчах во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.