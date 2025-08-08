Чернышов: «Ахмат» — шанс для Черчесова показать, что он остаётся одним из ведущих тренеров

Экс-футболист московских «Динамо» и «Спартака» Андрей Чернышов оценил назначение Станислава Черчесова в «Ахмат».

«Станислав Саламович — это человек, который принимает решения вдумчиво и осознанно, он очень долго думает над предложением. Сейчас у него сложилась такая ситуация, что ему нужно снова прийти в «Ахмат», чтобы оказаться в РПЛ. До этого были разговоры про «Спартак» и «Динамо», однако там не сложилось. Станислав Саламович понимал, что уже серьёзных предложений, находясь без работы, не последует. «Ахмат» — шанс заявить о себе, поднять аутсайдера чемпионата хотя бы в середину и показать, что Черчесов остаётся одним из ведущих российских тренеров.

Я рад возвращению Станислава Саламовича в РПЛ, потому что это серьёзный специалист. Мне всегда приятно, когда российские тренеры после паузы возвращаются в РПЛ. Иногда в наши клубы приглашают тренеров не уровня РПЛ из-за рубежа. Очень обидно, когда наши специалисты находятся без работы, а иностранцы, которые этого не заслуживают, получают эту работу», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.