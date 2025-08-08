Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
21:00 Мск
Генич ответил, кто сильнее — Батраков или Барко

Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, кто сильнее — полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков или хавбек московского «Спартака» Эсекьель Барко.

«Батраков сильнее Барко? Вот сейчас, на данный момент, вот в моменте сезона, да. Потому что Барко весной и в начале сезона играет гораздо хуже, чем осенью», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По итогам стартовых трёх туров чемпионата России «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Спартак» располагается на 11-й строчке. В матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» сыграет со «Спартаком» на домашней арене 9 августа.

Константин Генич: «Краснодар» выходит на свою проектную мощность
