Александр Гришин: Даку — проблема не только для ЦСКА, но и для всех клубов

Российский экс-футболист Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и казанским «Рубином». Игра пройдёт 9 августа на стадионе «ВЭБ Арена».

«Думаю, что матч ЦСКА — «Рубин» будет интересным. Обе команды хорошо начали сезон, без поражений. Конечно, Даку — проблема не только для ЦСКА, но и для всех клубов РПЛ. Наравне с Кордобой, это два лучших нападающих чемпионата России. Отсутствие Роши сказывается на обороне команды, ведь это был основополагающий футболист ЦСКА. Но у армейцев есть Дивеев и два молодых защитника: Лукин и Абдулкадыров», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.