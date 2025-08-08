Скидки
Футбол Новости

«Оренбург» объявил о переходе нападающего в иранский «Эстегляль»

«Оренбург» объявил о переходе нападающего в иранский «Эстегляль»
Комментарии

Пресс-служба «Оренбурга» объявила, что нападающий Саид Сахархизан перешёл в иранский футбольный клуб «Эстегляль».

«Саид Сахархизан переходит в «Эстегляль». «Оренбург» и «Эстегляль» договорились о трансфере нападающего Саида Сахархизана в иранский клуб. Спасибо, Саид! Удачи в новом клубе!» — сказано в сообщении пресс-службы «Оренбурга», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Сахархизан выступал за «Оренбург» с июля 2024 года. В прошлом сезоне 22-летний нападающий провёл 30 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Саида в € 1 млн.

