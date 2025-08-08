Скидки
Главная Футбол Новости

Павлюченко — о российских игроках в Европе: молодым говорю, что надо ехать, хоть в Грецию

Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхэма», а ныне тренер «Родины-2» Роман Павлюченко заявил, что молодым российским футболистам необходимо стремиться к продолжению карьеры в европейских клубах. С 2002 по 2008 год Роман играл за «Спартак», потом перешёл в лондонский «Тоттенхэм». В 2012-м форвард вернулся в Россию, подписав контракт с «Локомотивом».

«Я сейчас молодым футболистам говорю, неважно, это Англия, Испания, там Греция, Турция, ну не знаю, да? Надо ехать. Лучше попробовать», — сказал Павлюченко в подкасте Фёдора Смолова на YouTube-канале Smol Talk.

В 2021 году Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это личными и семейными обстоятельствами.

