Монако — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Агент Захаряна заявил, что у Арсена были варианты продолжения карьеры во Франции

Комментарии

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, сообщил, что у российского хавбека были варианты продолжить карьеру в аренде во Франции.

— Были ли предложения по Арсену этим летом?
— Были варианты по аренде во Франции. Пока Арсен над этим не раздумывает и сосредоточен на реалиях, — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

Бо́льшую часть прошедшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Хавбек принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Всего с момента перехода в 2023 году футболист провёл за испанскую команду 44 игры и забил два гола.

