Агент Сауся не опроверг предложения «Краснодара» и «Локомотива» по игроку «Балтики»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Балтики» Владислава Сауся, не опроверг предложения «Краснодара» и «Локомотива» по игроку калининградского клуба.

«Если «Локомотив» и «Краснодар» выходили на «Балтику» с официальным предложением по Владиславу, это лучше узнать у клуба. Я не буду ни подтверждать, ни опровергать. Но пока Саусь сыграл только три матча, я не вижу смысла говорить о каком-то переходе», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее об интересе «Краснодара» и московского «Локомотива» к Саусю сообщал «РБ Спорт». «Балтика» после трёх туров Мир РПЛ занимает третье место в турнирной таблице.