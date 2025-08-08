Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сборная России проведёт товарищеский матч с Боливией в Москве

Сборная России проведёт товарищеский матч с Боливией в Москве
Пресс-служба сборной России объявила, что команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с национальной командой Боливии в Москве. Напомним, в июне россияне играли со сборной Беларуси (4:1) и Нигерией (1:1).

«Сборная России впервые сыграет с Боливией. Матч сборной пройдёт 14 октября в Москве на стадионе «Динамо». Время начала встречи и старта билетной программы будут объявлены дополнительно. Сборная Боливии занимает 78-ю строчку в рейтинге ФИФА и сохраняет шансы квалифицироваться на ЧМ-2026», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале национальной команды.

В сентябрьскую международную паузу сборная России встретится с Иорданией и Катаром. В октябре россияне также сыграют с Ираном.

