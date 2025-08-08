Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Чернова: в ситуации со Станковичем я на стороне Никиты

Экс-тренер Чернова: в ситуации со Станковичем я на стороне Никиты
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер академии ЦСКА Александр Гришин отреагировал на слова защитника Никиты Чернова о том, что за год в «Спартаке» Деян Станкович не провёл с ним ни одной личной беседы. Футболист покинул стан красно-белых и отправился на правах аренды в «Крылья Советов». Ранее Чернов пересекался с Гришиным в академии ЦСКА.

«Никита Чернов играл у меня в дубле ЦСКА, откуда Капелло его взял в сборную России, и он сыграл с Австрией. Все были в шоке — мальчик попал в основную сборную. Капелло же не дурак, он видел, что у Никиты есть хорошие качества. Это футболист, который очень хорошо играет на стандартных положениях. Да, ему помешала травма — может, он тяжело восстанавливается, мы этого не знаем.

Но любой тренер должен работать с игроками, как психолог. Футболист тоже должен знать, он хороший игрок или нет. В ситуации со Станковичем я на стороне Никиты — нужно всё объяснить по-человечески, что якобы ты не подходишь «Спартаку», а не ходить и прятаться. У самого тренера камень с души упадёт. Думаю, что Чернов поможет Адиеву в «Крыльях Советов». Он будет хорошо смотреться в схеме с пятью защитниками. Желаю удачи Никите доказать, что он игрок хорошего уровня. Дай бог вернуться в сборную России, потому что у Адиева игра поставлена хорошо», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Мальчик взрослый — всё понимаю». Почему Чернов покидает «Спартак»
Эксклюзив
«Мальчик взрослый — всё понимаю». Почему Чернов покидает «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android