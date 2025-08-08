Александр Гришин назвал «Локомотив» явным фаворитом в матче со «Спартаком»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от центрального матча 4-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». Игра пройдёт в эту субботу, 9 августа, на «РЖД Арене».

«Локомотив» — явный фаворит в матче со «Спартаком». Команда играет дома, показывает очень хороший футбол в первых турах и имеет сильную линию нападения: добавились Руденко, Бакаев и Комличенко, а также хорошо выглядит Воробьёв. Нападение «Локомотива» играет очень здорово, а все знают, что самая проблемная позиция в «Спартаке» — оборона.

Как бы ни ругали красно-белых, но команда три матча играла в меньшинстве. Самое главное, чтобы теперь игроки «Спартака» не получили красную карточку», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.