Монако — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Гришин назвал «Локомотив» явным фаворитом в матче со «Спартаком»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от центрального матча 4-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». Игра пройдёт в эту субботу, 9 августа, на «РЖД Арене».

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Локомотив» — явный фаворит в матче со «Спартаком». Команда играет дома, показывает очень хороший футбол в первых турах и имеет сильную линию нападения: добавились Руденко, Бакаев и Комличенко, а также хорошо выглядит Воробьёв. Нападение «Локомотива» играет очень здорово, а все знают, что самая проблемная позиция в «Спартаке» — оборона.

Как бы ни ругали красно-белых, но команда три матча играла в меньшинстве. Самое главное, чтобы теперь игроки «Спартака» не получили красную карточку», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

